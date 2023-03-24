Стало известно, сколько семей готовы переехать от границы с Украиной Гладков: из приграничных районов Белгородской области согласились переехать порядка 900 семей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после вручения ключей от квартир первым переселенцам, передает ТАСС. Отмечается, что переехать они должны до конца следующей недели, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

На сегодняшний день из 1,7 тыс. семей согласились отселиться 900, 400 семей уже приняли решение и выбрали дома, — сказал Гладков.

Ранее жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.

Ранее стало известно, что выпускники школ в Курской, Белгородской и Брянской областях смогут получить аттестаты без ЕГЭ из-за того, что дети в этих регионах занимаются дистанционно. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.