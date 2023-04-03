Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Белгородской области

Фото: belregion_ru/t.me

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Один снаряд попал в жилую зону, второй — на территорию предприятия. Также частично нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. <...> Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место, — написал Гладков.

Накануне, 2 марта, ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Погибли 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также повреждены пять частных домовладений и два автомобиля.

Ранее Гладков сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.