В Белгородской области под обстрел попал еще один поселок Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Первомайский Белгородской области, жертв нет

Фото: belregion_ru/t.me

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Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Первомайский в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Человеческих жертв, по его данным, нет, но пострадали частные дома. Оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.

Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, — написал Гладков.

Ранее 3 апреля в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один снаряд попал в жилую зону, второй — на территорию промышленного предприятия. Из-за повреждений было частично нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Жертв и пострадавших среди населения нет.

В конце февраля в Белгородской области началось переселение жителей приграничных с Украиной районов. Системного решения этого вопроса безопасности от региональных властей потребовали местные жители.