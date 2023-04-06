Беспилотник сбит в Белгородской области Гладков: система ПВО сбила дрон в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и повреждений нет, так как обломки упали в поле.

В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при минометном обстреле ВСУ поселка Запесочье в Брянской области погиб один человек, еще один человек после обстрела был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Десятки домов и автомобилей повреждены. Без энергоснабжения остались около 300 человек. Минобороны эту информацию не комментировало.

До этого село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ. Как сообщал губернатор региона, осколками снарядов были повреждены три частных домовладения и три автомобиля, пострадавших нет.