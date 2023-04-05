ВСУ вновь обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля.

Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние, — написал губернатор.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в результате атаки беспилотников в Белгородской области пострадали двое российских военных. С дрона было сброшено два взрывных устройства. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

3 апреля украинские войска обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе. Гладков сообщал, что повреждения получили четыре частных дома, в которых взрывной волной выбило окна, были посечены фасады и заборы, но обошлось без пострадавших. Ранее в тот же под огонь ВСУ попало село Вознесеновка того же округа, который расположен на границе с Украиной.