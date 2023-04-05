Трое военных могли пострадать при атаке дронов под Белгородом «Осторожно, новости»: трое военных получили ранения при атаке дронов в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в результате атаки беспилотников в Белгородской области 4 апреля пострадали двое российских военных. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в населенном пункте Новая Таволжанка Шебекинского городского округа с дрона было сброшено два взрывных устройства.

По данным «Осторожно, новости», трое военных получили легкие ранения.

Губернатор уточнял, что сброшенные с БПЛА снаряды попали в огороды, но среди местных жителей никто не пострадал. Гладков также утверждал, что в результате атаки обошлось без разрушений.

«Царьград» со ссылкой на источник пишет, что трое военнослужащих получили осколочные ранения, им была оказана медицинская помощь. По его данным, беспилотник залетел со стороны Украины в 18:35 и сбросил два неустановленных взрывных устройства.

3 апреля украинские войска обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе. Гладков сообщал, что повреждения получили четыре частных дома, в которых взрывной волной выбило окна, были посечены фасады и заборы, но обошлось без пострадавших. Ранее в тот же под огонь ВСУ попало село Вознесеновка того же округа, который расположен на границе с Украиной.