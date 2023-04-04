Беспилотники ВСУ сбросили две бомбы под Белгородом Гладков сообщил об обстреле дронами ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: МО Украины

Украинские военные при помощи беспилотников сбросили две бомбы в село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрывов никто не пострадал. Взрывные устройства упали на территорию огородов.

Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории, — написал Гладков.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один снаряд попал в жилую зону, второй — на территорию промышленного предприятия. Из-за повреждений было частично нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Позднее он написал, что под обстрел со стороны ВСУ попал также поселок Первомайский в Шебекинском округе. Человеческих жертв, по его данным, нет, но пострадали частные дома.