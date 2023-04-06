Mash: один человек погиб при атаке ВСУ на поселок Запесочье

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщил, что при минометном обстреле поселка Запесочье в Брянской области погиб один человек. Канал передает, что еще один человек после обстрела был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Минобороны информацию не комментировало.

По данным канала, ВСУ обстреляли не только Запесочье. Также под огнем оказались несколько населенных пунктов в Курской области. Украинская сторона обстреляла Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский и Троицкое.

Как сообщает Mash, электричества лишились около 300 человек. Боевые расчеты повредили десятки домов и автомобилей.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, осколками снарядов были повреждены три частных домовладения и три автомобиля.

До этого ВСУ обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе.