Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ на Херсонском направлении

Фото: МО РФ

Российский снайпер, используя 12-миллиметровую снайперскую винтовку, уничтожил украинского корректировщика огня и снайпера на Херсонском фронте, передает РИА Новости со ссылкой на офицера передового добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык. По его словам, снайперский комплекс 6С8 (12,7 мм) способен поражать противника на дистанции до 1,5 километра.

Из последних позиций — мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб, — заявил офицер.

Вес винтовки без снаряжения составляет 12,5 кг. Офицер отметил, что винтовка довольно тяжелая, и снайперу приходится быстро перемещаться с ней при необходимости.

Иногда приходится ему по моей команде за ночь менять позицию в радиусе 150 метров. И порой это и три, и шесть раз бывает, — сказал Бык.

Сам снайпер рассказал, что участвует в спецоперации с мая 2022 года и принимал участие в боевых действиях на Изюмском направлении. Сначала он воевал в отряде «Барс», затем перешел в батальон «Сокол».

Ранее сообщалось, что в России успешно прошел заводские испытания дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», разработанный Конструкторским бюро интегрированных систем и «Лобаев Роботикс». В ближайшее время система будет направлена на опытную эксплуатацию в боевые подразделения. Тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки пока не раскрываются.