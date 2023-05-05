ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли села Черемошное и Устинка Белгородского района, пострадавших нет

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попали села Черемошное и Устинка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Повреждения получили автомобили на территории сельхозпредприятия и ЛЭП.

Под обстрел ВСУ попали села Черемошное и Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи, — написал Гладков.

Аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела, добавил губернатор.

4 мая Telegram-канал Mash сообщил, что в белгородском селе Головчино нашли 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500, который неделю назад ушел под землю, после чего сдетонировал. По данным Mash, бомба ушла под землю в конце апреля, она упала на территории частного дома: чтобы выкопать и обезвредить заряд, специалистам пришлось дождаться завершения дождей. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Перед этим, 20 апреля, в центре Белгорода в результате схода боеприпаса с истребителя Су-34 ВКС произошел взрыв, пострадали три человека. Из близлежащих домов эвакуировали более трех тысяч человек.