Снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными домами в Белгородской области Гладков сообщил о ночных ударах ВСУ по Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Место обстрела, город Шебекино Белгородской области

В ночь на 9 мая украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов упал между двумя многоквартирными жилыми домами, в результате чего фасады и балконы зданий были повреждены. Также ущерб был нанесен шести автомобилям, которые стояли рядом. Пострадавших нет.

Обстрел Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход, — написал Гладков.

6 мая Гладков сообщал, что три многоквартирных дома в городе Шебекино попали под обстрел ВСУ. По его словам, пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы. Осколки снаряда повредили окна и балконы домов.

В ночь на 7 мая под обстрел попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. В результате атаки никто не пострадал, однако было разрушено одно частное домовладение. В поврежденном доме оказалась разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Кроме того, по словам Гладкова, есть повреждения газопровода и линии электропередачи.