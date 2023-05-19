Лидеры G7 назвали условие мира на Украине G7: справедливый мир на Украине невозможен без вывода российских войск

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Справедливый мир на Украине невозможен без полного вывода российских войск, говорится в совместном заявлении лидеров стран G7, опубликованном на сайте Белого дома. Главы США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Италии вновь заявили о твердом неприятии действий России, обвинив страну в нарушении международного права, в том числе Устава ООН.

Подчеркиваем, что справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру, — говорится в заявлении.

Лидеры «семерки» также указали на «безответственную ядерную риторику» со стороны России. Руководители стран подтвердили позицию о недопустимости любого применения Россией ядерного оружия в контексте конфликта на Украине.

Заявленное намерение разместить ядерное оружие в Белоруссии опасно и неприемлемо, — отмечается в документе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию о планах президента страны Владимира Зеленского лично присутствовать на саммите G7, который состоится в Хиросиме. Как уточнил Данилов, Зеленский примет участие во встрече в онлайн-формате.