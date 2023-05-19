В Киеве опровергли информацию о личном присутствии Зеленского на G7 Секретарь СНБО Украины: Зеленский примет участие в G7 по видеосвязи

Фото: president.gov.by

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите G7 в Японии, украинский лидер поучаствует в нем в онлайн-режиме, говорится на сайте пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Зеленский посетит саммит «Большой семерки» в японском городе Хиросиме.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме, — говорится в сообщении.

Саммит G7 проходит 19–21 мая. Япония в 2023 году предcедательствует в «Группе семи». Помимо стран G7 (Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также глав Евросовета и Еврокомиссии), на саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Оcтровов Кука, Союза Коморских Островов и Южнoй Кореи.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву не беспокоит тот факт, что на саммит «Группы семи» в Хиросиму приглашены дружественные страны. Представитель Кремля подчеркнул, что для РФ важно уважать суверенные отношения других государств с их партнерами.