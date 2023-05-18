В Кремле отреагировали на участие дружественных стран в саммите G7 Песков: присутствие на саммите G7 дружественных России стран не вызывает опасений у Кремля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву не беспокоит тот факт, что на саммит «Группы семи» в Хиросиму приглашены дружественные страны, передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что для РФ важно уважать суверенные отношения других государств с их партнерами.

Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами. Но, конечно же, эти отношения никоим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной, — сообщил Песков.

Саммит G7 пройдет 18–21 мая. Япония в 2023 году предcедательствует в «Группе семи». Помимо стран G7 на саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Оcтровов Кука, Союза Коморских Островов и Южнoй Кореи.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.