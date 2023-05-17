США анонсировали еще один пакет антироссийских санкций Белый дом: США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.

У США будет пакет санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения, — сказал представитель Белого дома.

Он также отметил, что конфликт на Украине будет занимать значительное место в обсуждении на саммите «Группы семи». Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в японской Хиросиме. На саммит отправится американская делегация во главе с президентом Джо Байденом.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресc-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодейcтвии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.

В свою очередь EUobserver сообщил, что Евросоюз в рамках новых мер против России намерен добавить в cанкционные списки около 100 человек и компаний. Иноcтранные компании, оставшиеся в РФ, могут столкнуться с необходимостью выплатить до 25% прибыли, полученной в cтране.