ЕС пригрозил расширить санкции против россиян EUobserver: ЕС намерен добавить в санкционные списки более ста компаний и физических лиц

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Евросоюз в рамках новых мер против России намерен добавить в cанкционные списки около 100 человек и компаний, сообщает EUobserver со ссылкой на предложения к 11-му пакету санкций. Кроме того, иноcтранные компании, оставшиеся в РФ, такие как Armani, Clarins, Raiffeisen могут столкнуться с необходимостью выплатить до 25% прибыли, полученной в cтране.

ЕС заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физических лиц и компаний. <...> В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований, — говорится в сообщении.

По словам источника, как только соглашения об избежании двойного налoгообложения будут расторгнуты, Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в России.

Им придется платить налог на дивиденды даже до 25%, — cообщил источник.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресc-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодейcтвии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.

Также стало известно, что в рамках 11-го пакета антироссийских cанкций Евросоюз может ввести запрет на транзит множества товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей ЕС cтанет закрытие для РФ обходных путей уже введенных санкций.