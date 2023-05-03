Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза Bloomberg: в рамках 11-го пакета санкций ЕС ограничит транзит товаров через Россию

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

В рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме этого, страны Европы могут ввести санкции против судов, отключающих навигационные системы. Собеседники агентства подчеркивают, что главной задачей Европы является закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.

По данным Bloomberg, Евросоюз внесет в санкционный список еще 30 человек из России, о ком конкретно идет речь, пока не уточняется. Также страны Запада рассматривают возможность введения запрета на любой экспорт из России, за исключением сельхозтоваров, продуктов питания и лекарств. Кроме этого, Соединенные Штаты, Канада и Япония готовят свои списки рестрикций в отношении РФ. По словам источников, новый список ограничений может быть озвучен на ближайшем саммите «Большой семерки» в конце мая.

Международный валютный фонд ранее представил доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, в котором дал оценку в том числе развитию экономики России. В фонде признали, что Россия оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, после такого доклада следует ожидать усиления антироссийских санкций. Он также добавил, что ожидать отмены ограничений не стоит.