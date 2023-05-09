В Европе раскрыли детали нового пакета санкций против России Фон дер Ляйен: новый пакет антироссийских санкций сконцентрируется на противодействии обходу ограничений

Фото: Frederic SIERAKOWSKI/European Union 2023/EP

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ, передает РИА Новости.

Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций, — сказала фон дер Ляйен.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.

За последнее время объемы импорта в Россию увеличили такие страны, как Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай. Они стали поставлять больше полупроводников, интегральных схем и других технологий, передает Bloomberg.

Также стало известно, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит множества товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей ЕС станет закрытие для РФ обходных путей уже введенных санкций.