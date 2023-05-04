ЕС возьмется за тех, кто помогает России обходить санкции Bloomberg: Евросоюз введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения России

Фото: James Arthur Gekiere/Global Look Press

Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех стран, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.

Собеседники Bloomberg также рассказали, что цель нового пакета санкций ЕС — перекрыть торговые каналы, которыми сможет воспользоваться Россия, а также убедить руководство других стран, что обход ограничений может грозить негативными последствиями.

Журналисты отмечают, что за последнее время импорт в Россию увеличился у таких стран, как Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай. Они стали больше поставлять полупроводников, интегральных схем и других технологий, говорится в публикации.

Помимо этого, в санкционный список будут добавлены десятки физических и юридических лиц. Кроме того, в Европе рассматривают возможность ввести ограничения против лиц, причастных к посадка оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Bloomberg ранее уже сообщал, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит многих товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей Европы станет закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.