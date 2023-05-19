На мэра Новой Каховки совершено покушение Мэр Новой Каховки сообщил, что ВСУ пытались ликвидировать его ракетными ударами

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Леонтьев

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной, передает РИА Новости. По его словам, ВСУ получили данные о его местонахождении, после чего по этому месту были нанесены два ракетных удара. Леонтьев подчеркнул, что украинская сторона получила неверную информацию о месте его пребывания и поэтому мэр не пострадал.

Градоначальник указал, что знает, кто наносил удар.

Да, был удар ракетами. У кого-то, не с очень добрыми мыслями, мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 7:45 произошло разрушение, а в 7:50 опубликовали, что меня убили, — заявил он.

3 мая стало известно, что сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. Покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, по данным спецслужбы, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина.