Спецслужбы раскрыли убийство заммэра Бердянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина, рассказал РИА Новости представитель спецслужб. По его словам, все задержанные оказались жителями Бердянска. Он уточнил, что диверсанты выполняли поручения ГУР Минобороны Украины.

Установлены исполнители и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука. Все фигуранты оказались жителями Бердянска. <...> На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания, — сказал собеседник агентства.

16 сентября в Бердянске были убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, занимавшая должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации в Херсоне и совершили убийство чиновников в Бердянске.

До этого у здания администрации Бердянска прогремел взрыв, в результате которого получил тяжелое ранение комендант города Артем Бардин. Некоторое время спустя появилась информация о его смерти, но она была вскоре опровергнута.