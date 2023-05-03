ФСБ спасла Аксенова от убийства в Крыму ФСБ раскрыла агентов ГУР Украины, планировавших серию терактов в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовили провести серию терактов в Крыму, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По их данным, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ.

ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, Председатель Парламента Константинов В. А. и мэр города Ялта Павленко Я. П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова, — говорится в сообщении.

Всего в рамках операции ФСБ были задержаны шесть человек, среди которых есть граждане как России, так и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Непосредственным заказчиком теракта в ведомстве назвали замглавы офиса президента Украины Романа Машовца.

При обыске у задержанных были обнаружены пять готовых бомб, детонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки за объектами. Также сотрудники ФСБ вскрыли канала контрабандных поставок взрывчатки из Болгарии, который проходил через Турцию и Грузию. По данным ведомства, бомбы маскировали под электроплиты. Организацией контрабанды занималась гражданка Украины Марина Матущак, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина.