В США раскрыли, кто возглавлял операцию по убийству Моторолы

В США раскрыли, кто возглавлял операцию по убийству Моторолы NYT: убитый в Киеве полковник СБУ Воронич руководил ликвидацией Моторолы

Застреленный в центре Киева полковник СБУ Иван Воронич руководил спецподразделением, ответственным за ликвидацию Героя ДНР Арсена Павлова с позывным Моторола, сообщает The New York Times. Воронич долгое время возглавлял Пятое управление СБУ, созданное для проведения диверсионных операций при поддержке ЦРУ.

Это подразделение, известное как Пятое управление и получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство высокопоставленного командира <...> по имени Арсен Павлов, известного под псевдонимом Моторола, — говорится в материале.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве может быть ответом за убийства российских генералов, политолога Дарьи Дугиной, писателя Владлена Татарского и теракт в «Крокусе». По его мнению, операция была проведена профессионалами, что означает начало кампании по устранению причастных к террористической деятельности против России.

До этого украинские правоохранительные органы объявили в розыск Нармин Гулиеву, подозреваемую в причастности к убийству. Согласно ориентировке, 33-летняя женщина могла действовать вместе с неустановленным мужчиной.