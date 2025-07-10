Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ

По делу об убийстве полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича разыскивают Нармин Гулиеву, пишет «Страна.ua», у которой появилась в распоряжении ориентировка на подозреваемых. По данным правоохранителей, с ней был мужчина, личность которого пока не установлена. Разыскиваемые могут быть вооружены и оказать сопротивление.

Разыскиваются Гулиева Нармин 24.06.1991 г. р. вместе с неустановленным мужчиной, — сказано в ориентировке.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления. Сейчас на месте работают следователи.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что убийство Воронича является «добрым знаком». Он подчеркнул, что ликвидация сотрудника СБУ внушит страх высшим украинским чинам — они могут стать следующими. По его мнению, военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти.