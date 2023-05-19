ВСУ потеряли все боеприпасы для ЗРК Patriot: новости СВО на утро 19 мая Последние новости об СВО на Украине

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Зенитный ракетный комплекс Patriot

Украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot лишился всех боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на западные источники. По их данным, из ЗРК было напрасно выпущено 32 ракеты-перехватчика, стоимость которых составила почти $96 млн. Украина располагает двумя ЗРК Patriot. Один из них Киеву передали США, второй — Германия и Нидерланды. Пока неясно, какой именно комплекс попал под удар Москвы.

Поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй, рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх. По ее словам, США предоставили «некоторую помощь» Киеву в починке поврежденной системы.

Украина не может улучшить систему противовоздушной обороны, даже несмотря на поставки западного оружия, заявил бразильский журналист и политолог Лукас Лейрос. По его мнению, именно из-за этого страна остается легкой мишенью для России. Лейрос также указал на мнение западных экспертов, неоднократно заявлявших о критическом положении украинской ПРО. Причинами назывались недостаток в боеприпасах и квалифицированных кадрах. Политолог считает, что способность Украины защитить свои войска будет «полностью ослаблена» к 23 мая.

Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдержат российских ударов дольше лета, отметил он. Бывший разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном итоге это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.

Фото: Министерство обороны Украины

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что обещанное контрнаступление ВСУ может привести к значительным потерям украинских военнослужащих. Это станет ужасной платой для Киева, отметил он. Дипломат не стал раскрывать информацию о потерях ВСУ к сегодняшнему дню, отметив, что очень сложно сражаться со страной, которая в 16 раз больше. Также посол добавил, что у Запада имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления и это «оказывает давление» на солдат ВСУ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что Артемовск можно восстановить, поскольку страшных разрушений там нет. План восстановления города подготовят, когда ВС РФ возьмут его под полный контроль, рассказал представитель правительства. Он добавил, что необходимый на восстановление Артемовска бюджет властями представляется, они готовят план действий.

Также Хуснуллин рассказал, что в ближайшее время движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту запущено не будет. Такое решение принято в целях безопасности и во избежание провокаций. Он отметил, что ранее движение грузовиков намеревались возобновить, но затем планы изменились.

Марат Хуснуллин подтвердил, что принято окончательное решение построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк. По его словам, план технопарка подготовят после разминирования территории.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы ВСУ атаковать в ДНР. На Соледаро-Артемовском направлении противник потерял личный состав и бронетехнику, рассказал он. Астафьев также отметил, что из зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» российским военным удалось сбить две ракеты комплекса HIMARS.

В ночь на пятницу, 19 мая, несколько взрывов прозвучали в Волынской и Львовской областях на западе Украины. Также СМИ сообщили о взрывах в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях страны. О взрывах в городе Кривой Рог проинформировал его мэр Александр Вилкул.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Меры по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление приняли в Запорожской области, рассказал руководитель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, последние недели российские войска наносят комплексные удары по позициям украинских войск. Он добавил, что для поражения опорных и командных пунктов противника, мест расположения и складов с оружием и боеприпасами россияне используют артиллерию, дроны и авиацию.

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Район зачищен и теперь его предстоит разминировать. В настоящее время бои в Артемовске идут в районе «Самолет» и в частном секторе на улице Чайковского.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что ситуация на трассе Часов Яр — Артемовск, по которой Украина пытается снабжать свою группировку в полуразрушенном городе, остается сложной. Трасса простреливается российскими силами и просто так проехать по ней нельзя, рассказал он.

Вооруженные силы Украины целенаправленно намереваются прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских сил в городе. Об этом заявил Денис Пушилин. Он отметил, что для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры».

Профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац считает, что в Киеве специально занижают важность своего возможного контрнаступления. Такими действиями на Украине готовят западных союзников к возможному провалу, пояснил он.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Это может закончиться новой агрессией Москвы, отметил он на заседании Совбеза. Россия «не может и не должна» победить в действующем конфликте, поскольку мир не может принять «нормализацию незаконного применения силы», уточнил дипломат.

Постоянные поставки оружия Украине способствуют только эскалации конфликта, отметил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. По его словам, это усложняет мирные переговоры. Гэн Шуан также сказал, что у украинского кризиса нет военного решения.

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