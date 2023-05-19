Китай в ООН раскритиковал постоянные поставки оружия Украине Зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан: поставки оружия Украине усиливают эскалацию конфликта

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Постоянные поставки оружия Украине способствуют только эскалации конфликта, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. По его словам, которые приводит РИА Новости, это усложняет мирные переговоры.

Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной, — подчеркнул китайский дипломат.

Гэн Шуан также сказал, что у украинского кризиса нет военного решения. Сторонам, участвующим в нем, следует содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров.

Ранее заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо сообщил, что в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли по меньшей мере 8,8 тысячи мирных граждан. Еще более 14,9 тысячи получили ранения. Он добавил, что к большинству смертей мирного населения привело использование взрывного оружия с широкой зоной поражения.