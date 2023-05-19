В ООН назвали число мирных жертв конфликта на Украине ООН: в ходе конфликта на Украине погибли и ранены более 23 тысяч гражданских лиц

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В ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года погибли по меньшей мере 8,8 тысячи мирных граждан. Еще более 14,9 тысячи получили ранения. Об этом сообщил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо. Его слова приводит ТАСС.

С 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 23 821 гражданскую жертву на Украине: 8 836 убитых и 14 985 раненых. Действительные цифры, вероятно, гораздо выше, — сказал Эбо.

Он добавил, что к большинству смертей мирного населения привело использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию, системы залпового огня и ракеты, а также авиаудары.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления могут составить до 100 тысяч человек. По его словам, контрнаступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев». Соскин добавил, что ВСУ могут лишиться живой силы и всей полученной от западных стран военной техники.

В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожскую область проник украинский террорист. По его словам, у гражданина Украины был список людей, которых он планировал убить.