В Киеве предрекли крупные потери ВСУ при контрнаступлении Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал потери ВСУ до 100 тысяч человек при контрнаступлении

Фото: Министерства обороны Украины

Потери ВСУ в ходе контрнаступления могут составить до 100 тысяч человек, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, наступление не будет успешным и от него следует отказаться.

Какое контрнаступление? Чтобы положить 80, 90, 100 тысяч лучших украинских воинов, прошедших все учения и тренинги в западных странах? — обратился Соскин к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Он также добавил, что ВСУ могут потерять не только людей, но и всю полученную от западных стран военную технику.