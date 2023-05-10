Потери ВСУ в ходе контрнаступления могут составить до 100 тысяч человек, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, наступление не будет успешным и от него следует отказаться.
Какое контрнаступление? Чтобы положить 80, 90, 100 тысяч лучших украинских воинов, прошедших все учения и тренинги в западных странах? — обратился Соскин к президенту страны Владимиру Зеленскому.
Он также добавил, что ВСУ могут потерять не только людей, но и всю полученную от западных стран военную технику.