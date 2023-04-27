В Киеве оценили готовность ВСУ к наступлению Экс-советник Кучмы Соскин: у ВСУ нет средств для контрнаступления

Фото: МО Украины

Украинская армия совершенно не готова наступлению, она испытывает нехватку личного состава, оружия и боеприпасов, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. Планы Киева о переходе в контрнаступление он назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.

Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад, <...> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300–400 БМП, БТР, артиллерии, снарядов. <...> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие минимум на 150 километров. Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать? — сказал Соскин.

Ранее он заявил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться свержением Зеленского. По его словам, украинский лидер возложил слишком большие надежды на военную помощь Запада, а тот их не оправдал, передав Украине недостаточное количество оружия и боеприпасов.

Соскин также выразил опасения, что летом Запад может вовсе прекратить поддержку Украины. Он подчеркнул, что без помощи из-за рубежа Киев не сможет обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий.