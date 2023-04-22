Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал готовящегося контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Украины Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин на своем YouTube-канале.
В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление, — предположил Соскин.
По его мнению, все показатели говорят о том, что ВСУ вряд ли смогут наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов. Такая ситуация сложилась из-за того, что Запад прислал мало вооружений для противостояния российским силам, пояснил Соскин.
Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону, — сказал он.
Бывший советник президента считает, что ситуация на театре военных действий только ухудшается, а у Украины нет возможностей для совершения контрудара.
Ранее британский журнал The Economist сообщил, что контрнаступление ВСУ может провалиться. Журналисты издания отметили, что в случае прорыва линии фронта украинские войска рискуют оказаться в окружении. По сведениям журнала, Киев обладает ограниченным запасом ракет класса «земля — воздух», но такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам.