Зеленскому предрекли свержение после провала контрнаступления Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не удержит народ после провала контрнаступления

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал готовящегося контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Украины Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин на своем YouTube-канале.

В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление, — предположил Соскин.

По его мнению, все показатели говорят о том, что ВСУ вряд ли смогут наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов. Такая ситуация сложилась из-за того, что Запад прислал мало вооружений для противостояния российским силам, пояснил Соскин.

Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону, — сказал он.

Бывший советник президента считает, что ситуация на театре военных действий только ухудшается, а у Украины нет возможностей для совершения контрудара.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что контрнаступление ВСУ может провалиться. Журналисты издания отметили, что в случае прорыва линии фронта украинские войска рискуют оказаться в окружении. По сведениям журнала, Киев обладает ограниченным запасом ракет класса «земля — воздух», но такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам.