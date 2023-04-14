На Украине назвали сроки прекращения западной поддержки Экс-советник Кучмы Соскин: Запад может прекратить поддержку Украины уже летом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Запад может прекратить поддерживать Украину финансово и оружием уже предстоящим летом, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. Он добавил, что без помощи из-за рубежа страна не сможет обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий.

Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом, — сказал Соскин.

Он пояснил, что уже сейчас готовится мнение западных стран и всего мира к прекращению финансирования Украины. По словам Соскина, об этом свидетельствует заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о сроках завершения конфликта, а также ситуация с утечкой в Сеть секретных документов Пентагона.

Ранее Орбан сказал, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут помогать Киеву деньгами, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад «отрубит» финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».