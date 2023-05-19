Хуснуллин: «страшных» разрушений в Артемовске нет Хуснуллин: план восстановления Артемовска появится после взятия города под контроль

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Артемовск возможно восстановить, поскольку «страшных» разрушений там нет. План восстановления города подготовят, когда ВС РФ возьмут его под полный контроль, рассказал представитель правительства в беседе с РИА Новости.

Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен — нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить, — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что необходимый на восстановление Артемовска бюджет властями представляется, они готовят план действий. Что касается строителей, которым предстоит восстановить город, то уже сложился соответствующий пул из тех, кто готов заниматься такой работой, уточнил Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что принято окончательное решение построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк. По его словам, пока будет идти разминирование территории завода, подготовят план развития «Азовстали» уже как будущего технопарка.