Хуснуллин объявил о принятом решении по судьбе «Азовстали» Хуснуллин сообщил о решении построить на месте «Азовстали» технопарк

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Марат Хуснуллин

Принято окончательное решение построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит РИА Новости, план технопарка подготовят после разминирования территории.

Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды [рублей] будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк, — сказал чиновник.

Он добавил, что пока будет идти разминирование территории завода, подготовят план развития «Азовстали» уже как будущего технопарка.

Решение о строительстве промышленного технопарка в Мариуполе еще не принято, уверял 12 мая заместитель главы Минстроя РФ Валерий Леонов.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру. Ему и премьер-министру Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин ранее поручил устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах.