Хуснуллин рассказал, когда в новых регионах починят дороги Хуснуллин: дороги в новых регионах РФ будут восстановлены за три года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина, прозвучавшее во время визита в Казань. В столицу Татарстана также приехал председатель правительства Донецкой Народной Республики, чтобы перенять опыт в строительстве дорог.

Мы хотим там за три года основные дороги региональные привести в соответствие, — заявил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Хуснуллину и премьер-министру Михаилу Мишустину устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах. Об этом он заявил на совещании с правительством 19 апреля после поездки в Мариуполь. В том числе Путин попросил поддержать сельхозпроизводителей. Также он отметил, что во время поездки в Мариуполь удивился обилию старых российских автомобилей на улицах города.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «символичной и очень правильной» идею перевода новых регионов на московское время.