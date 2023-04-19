Путин поручил разобраться с ценами в новых регионах

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и премьер-министру Михаилу Мишустину устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах. Глава государства на совещании с правительством указал на то, что, к примеру, поддержать сельхозпроизводителей можно оперативно, передает ТАСС.

Я такого количества стареньких автомобилей — «Лад» и «Жигулей» — давно уже не видел. <...> Я когда говорил о доходах, а это очевидно, даже внешне бросается в глаза, доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен, выше даже, чем в Ростовской области, — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что нужно снижать этот дисбаланс.

Также Путин заявил на совещании с членами правительства, что целью его поездки в штабы в Херсонской области и ЛНР была встреча с военными. Глава государства подчеркнул, что не хотел их надолго отвлекать, поскольку у военнослужащих много дел.