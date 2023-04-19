Путин объяснил, зачем лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР Путин заявил, что посетил штабы новых регионов для встречи с военными

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что целью его поездки в штабы в Херсонской области и ЛНР была встреча с военными. Глава государства подчеркнул, что не хотел их надолго отвлекать, поскольку у военнослужащих много дел. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте, — сказал президент.

Путин в ходе визита в ЛНР обратил внимание на затор в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с регионом. По его словам, там невозможно проехать. Президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину исправить ситуацию.

Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите.<...> Там не только проехать, пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает, — подчеркнул президент.

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников.