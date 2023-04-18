Путин посетил военный штаб в ЛНР Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона

Президент России Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров о ситуации на этом направлении.

Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, — отметили в пресс-службе.

В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил офицерам копию иконы. Это первый визит Путина в ЛНР, о котором сообщается официально.

Поездка в ЛНР состоялась сразу после визита в штаб «Днепр» Херсонской области. Там он также заслушал доклад офицеров и поздравил военнослужащих с Пасхой. Между штабами Путин перемещался на вертолете. Пресс-служба Кремля отмечает, что визиты заранее не готовились.

Это вторая поездка президента в новые регионы. Первый визит в новый регион страны был в Мариуполь, куда Путин прибыл на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов.