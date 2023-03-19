Путин в Мариуполе: видео, подробности первого визита президента в ДНР Вице-президент РФ Марат Хуснуллин провел для Владимира Путина экскурсию по городу, после чего российский лидер пообщался с жителями Мариуполя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

19 марта президент России Владимир Путин на вертолете прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой. Российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил главе государства о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях. Путин с остановками проехал по Мариуполю за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями. Видеокадры и подробности первого визита Владимира Путина в ДНР — в материале NEWS.ru.

Что увидел Путин в Мариуполе

Зампред правительства, сидя на пассажирском кресле, провел для президента импровизированную экскурсию по Мариуполю. Марат Хуснуллин давал четкие пояснения о том, что за объекты они проезжают, что уже сделано и что еще только предстоит.

Хуснуллин обратил внимание Путина на полностью восстановленное освещение на дорогах. По его словам, те дороги, по которым пролегал маршрут российского лидера, «уже более или менее отремонтированы». Вице-премьер также показал новые светофоры и благоустроенные скверы. Также Хуснуллин заявил, что в парке рядом с морем находятся православный храм и мечеть, они уже работают.

Вице-премьер признался, что одна из главных задач на ближайшее время — создание новых рабочих мест.

Народ стал возвращаться, когда увидел, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно, — прокомментировал он.

По словам Хуснуллина, в Мариуполе начаты работы по созданию парковочных мест. В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи.

Вице-премьер показал президенту здание филармонии, которое восстановили за три месяца. Путин увидел реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал.

Реконструкцию центра города, добавил Хуснуллин, планируется завершить к концу года. При восстановлении Мариуполя правительство России приняло решение сохранить его прежний облик.

Сильно разбит центр. В центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Все-таки приняли решение сохранить. Сделали сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить, — заявил Хуснуллин.

Что рассказали Путину про восстановление жилья и системы медицины

Хуснуллин рассказал и о восстановлении жилой инфраструктуры. В частности, он поблагодарил главу государства за решение по льготной ипотеке для новых регионов. Хуснуллин отметил, что в Мариуполе есть желающие строить и есть люди, которые хотят купить жилье. Что касается предпринимателей, которые захотят открыть магазины на первых этажах, то для них предусмотрены меры поддержки: они смогут получить беспроцентный кредит.

Все 1829 объектов в Мариуполе будут полноценно подключены к отоплению в следующем отопительном сезоне, подчеркнул Хуснуллин.

Первая очередь комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе начнет работу к концу года. Поручение о строительстве медицинского объекта дал лично Путин. На сегодняшний момент ФМБА готово на 33%, заявил Хуснуллин.

К концу года хотим уже первую очередь запустить, работаем в круглосуточном режиме, — сказал вице-президент.

Он уточнил, что всего планируется 300 койко-мест, в первой очереди — 60 коек. Также здесь будет расположена скорая помощь.

О чем Путин говорил с жителями Мариуполя

В микрорайоне «Невский» президент России пообщался с местными жителями. Они рассказали главе государства, что уже живут в новых квартирах и «всем довольны»

Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим [жилье], — рассказала одна из жительниц Мариуполя.

Затем по приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой, извинившись, что получилось «так неожиданно».

Когда откроют аэропорт Мариуполя

Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, однако гражданские рейсы пока не принимаются, заявил Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что начало полноценной работы запланировано на 2025 год.

Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на достаточно сильное разрушение здания аэропорта в результате активных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

Откуда Путин прибыл в Мариуполь

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин посетил Севастополь. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, российский лидер сам был за рулем. Президенту показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».