Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин прибыл в Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения России с Крымом. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев, сообщил в своем Telegram-канале директор парка «Моя Россия» Иван Есин.

В день празднования воссоединения Крыма с Россией в Севастополе президент Российской Федерации В. В. Путин лично подвел итоги первой очереди строительства и осмотрел историко-археологический парк «Херсонес Таврический», — написал Есин.

Губернатор Севастополя рассказал, что презентация центра должна была пройти в дистанционном формате, однако Путин сам приехал. По словам Развожаева, российский лидер сам был за рулем, когда добирался до региона.

Президенту показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический». Предполагается, что учреждение станет филиалом «Артека»: в нем смогут заниматься до 400 детей, для которых будут доступны большие светлые пространства, компьютерные классы, театральные студии и кинозалы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта Севастополя. Он добавил, что 18 марта Путин проведет субстантивное совещание, а также у него запланированы встречи.