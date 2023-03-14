Песков: Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ, которая будет отмечаться 18 марта, проведет субстантивное совещание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У российского лидера запланированы встречи и в саму праздничную дату, подчеркнул он.

Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это], — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Он уточнил, что аспектов, на которые стоит обращать внимание, много, однако есть отдельные темы, что нужно обсудить в рамках этой встречи.

Последнее заседание прошло 3 марта. На нем Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в стране. Тогда президент России предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.