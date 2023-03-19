Путин прилетел в Мариуполь с рабочим визитом

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Отмечается, что глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете. В пресс-службе добавили, что российский лидер осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями. Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил президенту о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях.

В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, — рассказали в пресс-службе.

Путин осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города. Российский президент по приглашению одной из семей зашел к ним домой.

Ранее Путин посетил Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения России с Крымом. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, российский лидер сам был за рулем, когда добирался до региона. Президенту показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта Севастополя. Он добавил, что 18 марта Путин проведет субстантивное совещание, а также у него запланированы встречи.