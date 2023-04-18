Путин посетил Херсонскую область Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военных начальников.

Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — сказал Путин, открывая совещание в штабе.

После этого глава государства попросил Теплинского доложить ему о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях и «высказать свои соображения». Он отметил, что генерал-полковник достаточно долго был на передней линии и сделал очень обстоятельный доклад, а его работу высоко оценили Минобороны и Генштаб.

В завершение встречи Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Президент России впервые посетил Херсонскую область. Поездка в новый регион страны стала второй после визита в Мариуполь, куда он прибыл на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов.