Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военных начальников.
Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — сказал Путин, открывая совещание в штабе.
После этого глава государства попросил Теплинского доложить ему о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях и «высказать свои соображения». Он отметил, что генерал-полковник достаточно долго был на передней линии и сделал очень обстоятельный доклад, а его работу высоко оценили Минобороны и Генштаб.
В завершение встречи Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент России впервые посетил Херсонскую область. Поездка в новый регион страны стала второй после визита в Мариуполь, куда он прибыл на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов.