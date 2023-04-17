Песков порассуждал о введении московского времени в новых регионах Песков назвал правильным введение московского времени в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куранты на Спасской башне Кремля

Установка московского времени в новых регионах является символичной и очень правильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом также есть и географический смысл.

Я думаю, прежде всего географический [смысл решения]. И, конечно, даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, [в этом есть некий] символизм, и это очень правильно, — заявил он.

Ранее в новых регионах появились соединения и воинские части противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС). В Минобороны РФ рассказали, что их задачей стало прикрытие важных объектов, расположенных в зоне спецоперации.

Бывший советник Минобороны США Марио Лойола ранее предложил Вашингтону пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. По его словам, оплата за них должна быть крупной и включать в себя репарации.

Политолог Владимир Карасев заявил, что Россия не станет платить за Херсонскую, Запорожскую области и ЛДНР. По его словам, РФ вложила большие деньги в восстановление промышленных территорий и жилого фонда Донбасса, которые были разрушены Украиной, и продолжит вкладывать средства для улучшения жизни на новых территориях.