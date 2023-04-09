В Минобороны рассказали о создании соединений ПВО в новых регионах России Минобороны: в новых регионах России создали соединения ПВО для защиты важных объектов

Фото: Екатерина Смола/mil.ru

С-400

Соединения и воинские части противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) сформированы в новых регионах России. В Минобороны РФ рассказали, что их задачей стало прикрытие важных объектов, расположенных в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО, — подчеркнули в военном ведомстве.

Важными объектами, попавшими под прикрытие ПВО, названы объекты высшего звена государственного и военного управления, а также промышленность, энергетика и транспортные коммуникации.

В Минобороны уточнили, что с положительной стороны в ходе спецоперации себя показали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4, и комплексы войсковой ПВО «Бук-М3».

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что вероятную атаку «роя» беспилотников Вооруженных сил Украины реально отразить системами ПВО — от «Стрелы-10» до С-400. По его словам, их также могут поражать «Буки», «Панцири», «Шилки», «Тунгуски» и «Оса». Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям, добавил эксперт.