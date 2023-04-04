Названо оружие, способное отразить атаку «роя» БПЛА Украины Военэксперт Суконкин: атаку «роя» БПЛА Украины могут отразить С-300, С-400 и «Шилки»

Фото: Министерство обороны РФ

Ведение огня из зенитной самоходной установки «Шилка»

Вероятную атаку «роя» беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины реально отразить системами противовоздушной обороны — от «Стрелы-10» до С-400, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, их также могут поражать «Буки», «Панцири», «Шилки», «Тунгуски» и «Оса».

Отражение вероятного удара так называемого роя украинских беспилотников возможно всей номенклатурой средств ПВО. От ЗРК дальнего действия — С-400, С-300 до рабочих лошадок — «Буки», «Панцири», «Тунгуски», «Стрела-10», «Оса», «Шилки. Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям, «Шилки», — добавил Суконкин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, готовые к боевым действиям. Он отметил, что все дроны произведены на Украине. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые будут доставлять аппараты к месту запуска.