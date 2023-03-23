Украине предложили продать России новые территории Бывший советник Пентагона Лойола призвал США убедить Украину продать РФ новые регионы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белому дому следует пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы, считает бывший советник Минобороны США Марио Лойола. В материале, опубликованном в издании The Atlantic, он подчеркнул, что таким образом военный конфликт может быть улажен. Он также добавил, что в оплату должны быть включены репарации.

США должны побудить Украину продать русским территорию, которую они сейчас оккупируют, в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом. Более однородное украинское государство было бы более политически стабильным и могло бы когда-нибудь присоединиться к Европейскому союзу и, возможно, даже к НАТО, — считает Лойола.

При этом он не считает, что Вашингтон и Киев пойдут на такие меры. По его мнению, наиболее вероятным исходом конфликта станет одностороннее прекращение огня со стороны России. Бывший советник Пентагона добавил, что боевые действия в долгосрочной перспективе могут превратить РФ в государство-изгоя.

Ранее зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поддерживает любые решения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в нынешний момент перемирие на Украине может официально закрепить территориальные приобретения России, а потому оно неприемлемо.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство США тормозит урегулирование ситуации на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий. Он подчеркнул, что в недопущении снижения боевых действий заинтересован как Госдеп, так и Совет безопасности США.