Украина отвергла мир на своих условиях: новости СВО на вечер 18 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Минобороны РФ 18 мая опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли убитыми порядка 520 военнослужащих и наемников. Были уничтожены два танка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, гаубица FH70, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, артиллерийская система М777, два пикапа, 10 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

В ночь на 18 мая Вооруженные силы России наносили групповые высокоточные удары по крупным складам с иностранным вооружением и техникой, а также по резервам противника. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны. В результате были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечена попытка выдвижения резервов украинской армии в районы ведения боевых действий.

В районе Славянска в ДНР истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-24. Под Новопавловкой в Запорожской области средствами ПВО был сбит вертолет ВСУ Ми-8. За сутки были перехвачены четыре снаряда систем HIMARS и «Ураган», уничтожены 11 беспилотников.

ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в населенном пункте были повреждены сети газо- и электроснабжения, никто не пострадал.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о достаточно близкой перспективе полного взятия Артемовска. По его словам, ЧВК «Вагнер» «реально продвигается» в городе и днем, и ночью. Но противник продолжает перебрасывать резервы, ситуация все еще непростая, отметил Пушилин.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью испанской газете El Mundo, что долгожданное контрнаступление ВСУ ожидается «со дня на день». По словам бывшего главы государства, ждать операции «месяцы или недели» не придется.

Фото: МО Украины

Шансы Киева получить истребители F-16 в рамках очередного пакета военной помощи США крайне низкие, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный эксперт подчеркнул, что поставить самолеты намного сложнее, чем танки. При этом ни одна из стран пока не хочет передавать Киеву истребители, включая Польшу, которая уже поставила украинской стороне все свои МиГ-29.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что если Украине передадут F-16, истребительная авиация России сможет уничтожить их в воздушном бою. По его словам, американским истребителям будут противостоять российские Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, которые также могут проявить себя в дуэлях. Кроме того, в мире нет более опытных и подготовленных летчиков, чем российские, добавил он.

Газета Politico сообщила, что Белый дом не исключает возможной заморозки конфликта на Украине. В администрации США полагают, что боевые действия могут идти еще целые годы или даже десятилетия, так как пока ни одна из сторон не готова признать поражение.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что весной 2022 года Россия была согласна подписать с Украиной договор на невыгодных для себя условиях. По словам главы республики, РФ «сошла бы с ума», если бы сейчас взглянула на этот документ, который лежит у него на столе. Лукашенко подчеркнул, что как только Москва согласилась на мирные инициативы, проект договора выбросили в корзину. Президент добавил, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров. Белорусский лидер добавил, что возвращаться за стол переговоров нужно, но уже с принципиально новым соглашением.

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск готов снова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Он призвал остановить конфликт, который назвал главной проблемой на Европейском континенте.

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