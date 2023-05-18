«Вагнер» продвигается и днем, и ночью»: Пушилин о боях в Артемовске Пушилин: перспектива полного взятия Артемовска достаточно близкая

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска

Перспектива полного взятия Артемовска достаточно близкая, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Он отметил, что ситуация на флангах в городе улучшается, их усиление дало хороший эффект.

До освобождения Бахмута осталось не так много. Там «Вагнер» реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы. Но я думаю, что [есть] все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая, — сказал Пушилин.

Он добавил, что на данный момент сложно называть сроки взятия Артемовска, так как это зависит не только от действий российских сил, но и от ВСУ. По словам Пушилина, Запад заставит Киев пойти в контрнаступление вне зависимости от желания украинских властей, так как в это вложено большое количество иностранных ресурсов.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что российские силы контролируют 99% Артемовска. До его взятия осталось не более 48 часов. ВСУ занимают только одну сторону самой западной улицы города, а также два километра открытого поля до ближайшего украинского села Ивановского.