В Германии назвали сроки окончательного взятия Артемовска Bild: Россия контролирует Бахмут на 99%, до его взятия осталось не более 48 часов

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Многоэтажки в западной части Артёмовска

Российские силы контролируют 99% Артемовска, до его взятия осталось не более 48 часов, сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, ВСУ занимают только одну сторону самой западной улицы города, а также два километра открытого поля до ближайшего украинского села под названием Ивановское.

Bild пишет, что украинские войска также контролируют около 20 зданий, что составляет менее 1% площади Артемовска.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил из Артемовска, что бойцы группы «Вагнер» практически зачистили западные кварталы города. Журналисту получилось подойти к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо. Он отметил, что под контролем ВСУ после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского.

17 мая в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск в результате наступления заняли более выгодный рубеж обороны Артемовска. Согласно информации ведомства, Вооруженные силы РФ также отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, а штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска.