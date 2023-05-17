РИА Новости: бойцы «Вагнера» почти зачистили запад Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы группы «Вагнер» практически зачистили западные кварталы Артемовска, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Журналисту получилось подойти к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо, расположенного на пересечении улиц Чайковского и Юбилейной. В Минобороны России информацию не комментировали.

По словам корреспондента, со стороны Гнезда заканчиваются многоэтажные дома и начинается частный сектор, украинские военнослужащие оказывают ожесточенное сопротивление, в зоне боевых действий работает артиллерия различных калибров, чей огонь за короткий промежуток времени может уничтожить целые подъезды многоквартирных домов.

Журналист отметил, что под контролем ВСУ после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского. Военные в зоне боевых действий прогнозируют, что ВСУ лишатся контроля над городом уже к концу недели, добавил военкор.

17 мая в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск в результате наступления заняли более выгодный рубеж обороны Артемовска. Согласно информации ведомства, Вооруженные силы РФ также отразили семь украинских атак в районе Красного и Богдановки в ДНР, а штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска.

По словам украинских военных, ситуация в Артемовске стала катастрофической, сейчас командиры ВСУ отправляют туда только добровольцев.